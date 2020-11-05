После требования полного пересчета голосов в ключевом штате Висконсин предвыборный штаб действующего президента США Дональда Трампа сделал то же самое по отношению к штату Джорджия, у чьих выборщиков сразу 16 голосов.

Об этом сообщает агентство Associated Press.

Штаб подал иск в суд штата Джорджия с требованием остановить подсчет голосов.

Ранее штаб Трампа подал иск о приостановке подсчета голосов в Мичигане и Пенсильвании, ссылаясь на отсутствие доступа наблюдателей от республиканцев к отслеживанию подсчета.

Как писала "Страна", адвокат президента США Руди Джулиани не исключил подачи судебного иска по поводу нарушений на выборах главы государства на федеральном уровне. Это помимо отдельных исков в суды разных штатов.