Сколько украинцев болеют коронавирусом. Фото: flickr.com

В Минздраве показали карту заболеваемости коронавирусом в разных регионах страны по состоянию на 5 ноября. За последние сутки заразилось еще 9 850 человек, излечилось 8 3678 пациентов и скончалось 193.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

  • Киев 41 373 случаев
  • Винницкая область - 11 644 случаев
  • Волынская область - 14 889 случаев
  • Днепропетровская область - 16 600 случаев
  • Донецкая область - 12 873 случаев
  • Житомирская область - 16 598 случаев
  • Закарпатская область - 158 49 случаев
  • Запорожская область - 11 750 случаев
  • Ивано-Франковская область - 22 521 случаев
  • Киевская область - 18 329 случаев
  • Кировоградская область - 2 813 случаев
  • Луганская область - 4 104 случаев
  • Львовская область - 32 069 случаев
  • Николаевская область - 9 306 случаев
  • Одесская область - 26 838 случаев
  • Полтавская область - 11 079 случаев
  • Ровенская область - 20 671 случаев
  • Сумская область - 13 196 случаев
  • Тернопольская область - 21 499 случаев
  • Харьковская область - 40 330 случаев
  • Херсонская область - 4 852 случаев
  • Хмельницкая область - 17 989 случаев
  • Черкасская область - 10 085 случаев
  • Черновицкая область - 23 708 случаев
  • Черниговская область - 9 502 случаев

Сколько украинцев болеют коронавирусом

Напомним, Украина подписала двухлетнее соглашение о сотрудничестве со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Мероприятие прошло в онлайн-режиме одновременно в Киеве и Копенгагене.

Как сообщала "Страна", в Австрии и Польше, также как и в Украине, зафиксировали антирекорд  по количеству зараженных коронавирусом за сутки. А вчера, 4 ноября, было обнаружено рекордное количество зараженных за все время пандемии в Чехии.

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