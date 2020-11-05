Опубликована карта распространения коронавируса по областям Украины на 5 ноября
В Минздраве показали карту заболеваемости коронавирусом в разных регионах страны по состоянию на 5 ноября. За последние сутки заразилось еще 9 850 человек, излечилось 8 3678 пациентов и скончалось 193.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья.
- Киев 41 373 случаев
- Винницкая область - 11 644 случаев
- Волынская область - 14 889 случаев
- Днепропетровская область - 16 600 случаев
- Донецкая область - 12 873 случаев
- Житомирская область - 16 598 случаев
- Закарпатская область - 158 49 случаев
- Запорожская область - 11 750 случаев
- Ивано-Франковская область - 22 521 случаев
- Киевская область - 18 329 случаев
- Кировоградская область - 2 813 случаев
- Луганская область - 4 104 случаев
- Львовская область - 32 069 случаев
- Николаевская область - 9 306 случаев
- Одесская область - 26 838 случаев
- Полтавская область - 11 079 случаев
- Ровенская область - 20 671 случаев
- Сумская область - 13 196 случаев
- Тернопольская область - 21 499 случаев
- Харьковская область - 40 330 случаев
- Херсонская область - 4 852 случаев
- Хмельницкая область - 17 989 случаев
- Черкасская область - 10 085 случаев
- Черновицкая область - 23 708 случаев
- Черниговская область - 9 502 случаев
Напомним, Украина подписала двухлетнее соглашение о сотрудничестве со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Мероприятие прошло в онлайн-режиме одновременно в Киеве и Копенгагене.
Как сообщала "Страна", в Австрии и Польше, также как и в Украине, зафиксировали антирекорд по количеству зараженных коронавирусом за сутки. А вчера, 4 ноября, было обнаружено рекордное количество зараженных за все время пандемии в Чехии.
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