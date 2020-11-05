В Минздраве показали карту заболеваемости коронавирусом в разных регионах страны по состоянию на 5 ноября. За последние сутки заразилось еще 9 850 человек, излечилось 8 3678 пациентов и скончалось 193.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

Киев 41 373 случаев

Винницкая область - 11 644 случаев

Волынская область - 14 889 случаев

Днепропетровская область - 16 600 случаев

Донецкая область - 12 873 случаев

Житомирская область - 16 598 случаев

Закарпатская область - 158 49 случаев

Запорожская область - 11 750 случаев

Ивано-Франковская область - 22 521 случаев

Киевская область - 18 329 случаев

Кировоградская область - 2 813 случаев

Луганская область - 4 104 случаев

Львовская область - 32 069 случаев

Николаевская область - 9 306 случаев

Одесская область - 26 838 случаев

Полтавская область - 11 079 случаев

Ровенская область - 20 671 случаев

Сумская область - 13 196 случаев

Тернопольская область - 21 499 случаев

Харьковская область - 40 330 случаев

Херсонская область - 4 852 случаев

Хмельницкая область - 17 989 случаев

Черкасская область - 10 085 случаев

Черновицкая область - 23 708 случаев

Черниговская область - 9 502 случаев

Напомним, Украина подписала двухлетнее соглашение о сотрудничестве со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Мероприятие прошло в онлайн-режиме одновременно в Киеве и Копенгагене.

Как сообщала "Страна", в Австрии и Польше, также как и в Украине, зафиксировали антирекорд по количеству зараженных коронавирусом за сутки. А вчера, 4 ноября, было обнаружено рекордное количество зараженных за все время пандемии в Чехии.