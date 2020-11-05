Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани, который находится в Филадельфии (штат Пенсильвания), заявил, что подсчет голосов в городе был абсолютно незаконным. Он пообещал искать "мертвые души".

Об этом юрист сказал на пресс-конференции представителей главы Белого дома в Филадельфии.

"К сожалению, мне жаль это говорить о своем родном городе, у Филадельфии есть репутация города, мошенничающего на выборах", - отметил Джулиани.

По его словам, подсчет голосов в Филадельфии был незаконным, добавив, что "элита пытается украсть эти выборы".

"Мы не позволим им уйти безнаказанными. Они не украдут эти выборы", - предупредил он.

Личный адвокат Трампа также сказал, что собирается выяснить, "сколько мертвых людей проголосовало здесь".

По данным Fox News, после подсчета 87% голосов в Пенсильвании лидирует Дональд Трамп с 51,8%. У его соперника Джо Байдена пока 47,1%.

Ранее Джулиани анонсировал подачу судебных исков по поводу нарушений на выборах на федеральном уровне помимо отдельных штатов.

А штаб Трампа между тем подал в суд на демократов за попытку скрыть подсчет голосов в Пенсильвании.