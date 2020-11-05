Кандидату в президенты США от демократической партии Джо Байдену осталось одержать победу в штате Невада, у которого шесть голосов выборщиков. Так он наберет необходимые для победы голоса, которые дадут ему в сумме 270 голосов.

Об этом свидетельствуют данные телеканала Fox News.

По последней статистике канала, Байден набрал 264 голоса выборщиков. При этом он обгоняет действующего президента США Дональда Трампа по голосам избирателей в штате Невада, где как раз есть шесть необходимых для победы голосов членов коллегии выборщиков.

Судя по подсчетам, в Неваде за Байдена проголосовали больше, чем за Трампа: 588 252 человека (49,3%). За Трампа - 580 605 (48,7%). Но пока там посчитали 75% голосов.

"Страна" следит за выборами в США в режиме онлайн.

Ранее мы писали, что Байден уже не сомневается в своей победе.