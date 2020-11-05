Нынешний президент США Дональд Трамп заявил о больших вбросах голосов в ходе голосования в штате Мичиган.

Об этой он написал на своей странице в Twitter.

"Мы заявили, что по результатам голосования на выборах, Содружество Пенсильвании (которое не допускает юридических наблюдателей), штат Джорджия и штат Северная Каролина, каждый из которых имеет БОЛЬШОЕ лидерство Трампа. Кроме того, мы заявляем, что в штате Мичиган на самом деле было большое количество тайно вброшенных бюллетеней, как широко сообщалось!", - заявил он.

В свою очередь, администрация соцсети быстро пометила пост как вводящий в заблуждение: "Этот твит содержит спорный контент, который может вводить в заблуждение".

Байдену остается одержать победу в штате Невада с 6 голосами членов коллегии выборщиков, чтобы выиграть выборы, согласно прогнозам телеканала Fox News.

По последним данным канала, Байден набирает 264 голоса выборщиков из 270 необходимых. При этом в настоящий момент он обгоняет действующего президента США Дональда Трампа по голосам избирателей в штате Невада, где как раз 6 необходимых для победы голосов членов коллегии выборщиков.

Штаб Трампа потребовал пересчитать голоса в Висконсине, который считается одним из ключевых для общей победы на президентских выборах. В заявлении сообщается о нарушениях в некоторых округах Висконсина, которые вызывают серьезные сомнения в достоверности результатов. В США в случае небольшого разрыва между участниками президентской гонки действительно кандидат может потребовать пересчета голосов.

Кроме того, штаб Трампа обратился в суд в связи с попытками демократов скрыть процесс подсчета голосов в штате Пенсильвания от наблюдателей-республиканцев.

Напомним, во время подсчета голосов на президентских выборах в штате Мичиган произошло странное событие. У демократа Джо Байдена вдруг появилось очень много голосов, тогда как показатели Дональда Трампа не сдвинулись с места ни на одну цифру.

Как сообщала "Страна", адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани не исключил подачи судебного иска по поводу нарушений на выборах главы государства, состоявшихся 3 ноября. Причем иск, возможно, будет подан на федеральном уровне - помимо отдельных штатов.