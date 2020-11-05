Кандидат в президенты США от демократической партии Джо Байден не сомневается в своей победе, однако пока что не собирается громогласно об этом заявлять.

Об этом сообщает Telegram-канал "РИА Новости".



"Ясно, что мы выиграли в достаточном количестве штатов, чтобы набрать необходимые для победы 270 выборщиков, но мы пока не заявляем о победе на выборах. Мы на пути к тому, чтобы выиграть больше голосов, чем кто-либо в истории", - сказал он.

Также Байден призвал забыть о разногласиях после окончания избирательного процесса, чтобы снизить градус политического напряжения.

Напомним, к вечеру среды, 4 ноября, ситуация с результатами выборов президента США в ключевых штатах для действующего главы Белого дома Дональда Трампа разительно изменилась. В Висконсине Трамп отстает на 0,6%, причем уже подсчитано 99% бюллетеней. Лояльный Трампу FoxNews уже отдал победу в этом штате Байдену. Это десять выборщиков, которые теперь могут уйти к демократам.

Как сообщала "Страна", в американском штате Мичиган закончили подсчет голосов. Там с минимальным перевесом победил демократ Джо Байден.