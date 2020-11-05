Президент США Дональд Трамп заявил, что с серьезным отрывом лидирует в трех штатах. Это Пенсильвания, где предстоит суд по сокрытию подсчета голосов, Джорджия и Северная Каролина.

Об этом он написал в своем Твиттере.

"Мы притязаем, в рамках голосования выборщиков в каждом из штатов - в Пенсильвании (где не допускают законных наблюдателей), Джорджии и Северной Каролине - на то, что имеем большое преимущество Трампа", - написал глава Белого дома.

Он также добавил, что заявляет права на штат Мичиган, где выигрывает Байден.

Между тем в Пенсильвании у Трампа 51,9% против 46,9% Байдена, а в Джорджии и Северной Каролине - 50,1% против 48,7% у Байдена.

"Страна" следит за президентской гонкой в США в текстовом онлайне.

Ранее мы сообщали, что у Трампа готовятся оспорить выборы в общефедеральном масштабе.