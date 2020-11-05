Второй тур местных выборов состоится в девяти областях. Часть из них пройдет 15 ноября, а часть - 22 числа.

Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия в Facebook.

"Пока все активно следят за выборами в Америке, хотим напомнить, что избирательный процесс в Украине продолжается до сих пор. Из информации, которую мы получили сегодня, повторное голосование уже назначили в 9-ти областях. Голосование состоится 15 и 22 ноября", - говорится в сообщении ЦИК на странице в соцсети Facebook в среду.

Так, 15 ноября второй тур выборов мэра пройдет в Луцке Волынской области, Краматорске Донецкой области, Каменец-Подольском Хмельницкой области и в Сумах.

В то же время на 22 ноября второй тур назначен в Славянске Донецкой области, Дрогобыче Львовской области, Ужгороде Закарпатской области, Броварах Киевской области, Полтаве, Львове и в Ровно.

Отметим, окончательные результаты первого тура должны быть опубликованы не позднее чем на 12-й день после дня голосования, то есть, до 6 ноября включительно.

Напомним, повторное голосование на выборах городского головы Славянска (Донецкая обл.), так же как и во Львове, назначено на 22 ноября.

Как сообщала "Страна", во второй тур выборов мэра Одессы выходят действующий городской глава Геннадий Труханов и представитель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Николай Скорик.