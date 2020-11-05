Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани не исключил подачи судебного иска по поводу нарушений на выборах главы государства, состоявшихся 3 ноября. Причем иск, возможно, будет подан на федеральном уровне - помимо отдельных штатов.

Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы подадим второй судебный иск, затем мы подадим иск в рамках федерального закона. Мы хорошенько подумаем, следует ли вывести это на национальный уровень... Весьма вероятно, что мы подадим судебный иск на национальном уровне", - сказал Джулиани в Филадельфии (штат Пенсильвания).

Как писала "Страна", в Филадельфию юрист отправился в связи с масштабными попытками местных демократов украсть голоса избирателей.

Ранее мы сообщали, что штаб президента потребовал пересчитать голоса в Висконсине.