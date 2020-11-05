В американском штате Мичиган закончили подсчет голосов. Там с минимальным перевесом победил демократ Джо Байден.

Об этом сообщает телеканал FoxNews.

В Мичигане у кандидата от республиканской партии и действующего президента Дональда Трампа на счету 48,6% голосов, у Байдена - 49,9%.

У Трампа уже потребовали пересчета голосов в Мичигане.

Отметим, что теперь на стороне Байдена 264 голоса выборщиков из 270-ти. То есть до победы ему нужен еще один штат, кроме Аляски, от которой идут только три выборщика.

Напомним, действующий президент США Дональд Трамп потерял один из ключевых штатов - Висконсин. По результатам обработки 99% бюллетеней, опубликованным телеканалом Fox, демократ Джо Байден опережает главу Белого дома всего на 0,6% (чуть менее 21 тысячу голосов).

Как сообщала "Страна", во время подсчета голосов на президентских выборах в штате Мичиган произошло странное событие. У демократа Джо Байдена вдруг появилось очень много голосов, тогда как показатели Дональда Трампа не сдвинулись с места ни на одну цифру.