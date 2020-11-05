К вечеру среды, 4 ноября, ситуация с результатами выборов президента США в ключевых штатах для действующего главы Белого дома Дональда Трампа ухудшилась.

Ситуацию на эти минуты анализирует телеграм-канал "Политика Страны".

"К вечеру среды ситуация для Трампа по ключевым штатам ухудшилась.



В Висконсине президент отстает на 0,6%, причем уже подсчитано 99% бюллетеней. Лояльный Трампу FoxNews уже отдал победу в этом штате Байдену. Это десять выборщиков, которые теперь могут уйти к демократам.



В Мичигане Байден опережает Трампа на 1,1%. И теперь вероятность победы здесь Трампа почти нулевая. Разве что пересчет голосов поможет, чего уже добиваются в штабе президента и в этом штате.



Пенсильвания станет еще одной горячей точкой. Трамп опережает на 5,4% при 86% пересчитанных голосов. То есть весы могут качнуться в разные стороны. Но разрыв весь день сокращается в пользу Байдена.



В Белом доме уже заговорили о масштабных фальсификациях и в самом населенном городе Пенсильвании - Филадельфии, куда выехали юристы во главе с Руди Джулиани. Ставка очень высока - 20 выборщиков.



Другой спорный штат - Северная Каролина - пока более-менее уверенно держится за Трампом. Президент опережает на 1,4% при 94% посчитанных голосов. Но все еще может измениться - как в пользу Байдена, так и президента. На кону 15 выборщиков.



В Джорджии - еще 16 выборщиков - Трамп опережает на 1,6% при 95% посчитанных бюллетеней. Тоже ситуация достаточно шаткая для обоих кандидатов. Но хозяин Белого Дома пока держит лидерство.



В Неваде Трамп отстает на 0,6% голосов. При этом обработали только 75% бюллетеней. Здесь "заруба" ожидается наиболее интересная - президент может вполне вырваться вперед. Хотя и выборщиков штат дает всего шесть.



Что имеем в итоге?



У Трампа сейчас 214 голосов выборщиков То есть, чтобы президенту набрать 270 голосов до победы, ему нужно к выборщикам из четырех штатов, где он пока еще впереди (Пенсильвания, Северная Каролина, Джорджия, Аляска), которые дают вместе 54 голоса, еще где-то взять 2-3 голоса.



Они могут быть из Невады, или же появиться в результате пересчета в Висконсине и Мичигане, на котором настаивают республиканцы.



Впрочем, все три случая крайне проблемные. В общем, ситуация для Трампа сильно усложнилась. Такой вариант прогнозировался еще утром: тогда мы писали (https://t.me/stranaua/9136), что под вечер начнут считать "почтовые" голоса, которые, как считается, более лояльны к Байдену.



Видимо, под этой теорией были основания. Иначе сложно объяснить, почему под вечер Байден, на последних процентрах, начал вдруг догонять Трампа. Точнее, сложно объяснить в легальном поле. У Трампа не верят в такое единодушие голосовавших по почте и подозревают вбросы и прочие махинации в пользу Байдена. Потому и требуют пересчета.

В любом случае разрыв между кандидатами очень небольшой, а потому окончательно вопрос о победителе выборов действительно может решиться в судах и в долгих пересчетах голосов.

В последние минуты выигрыш Байдена зафиксировали в Мичигане. Теперь до полной победы ему осталось всего шесть голосов выборщиков.

То есть, другими словами - 270 голосов выборщиков ему обеспечит победа в любом из штатов, где ещё идёт подсчёт голосов кроме Аляски, где всего 3 выборщика.

Ранее "Страна" публиковала видео, на котором наблюдателя от республикнцев не допускают к подсчету бюллетеней в Детройте.

Также мы подводили промежуточные итоги выборов днем после голосования.