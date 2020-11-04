Адвокат действующего президента США Дональда Трампа Руди Джулиани сообщил, что направляется в самый большой город штата Пенсильвания - Филадельфию. Его визит туда связан с масштабными попытками местных демократов украсть голоса избирателей.

Об этом юрист написал он в Twitter.

"На пути в Филадельфию с командой юристов. Массовое мошенничество", - гласит запись в соцсети.

Джулиани добавил, что у Трампа в этом регионе до 550 тысяч голосов при подсчитанных 75% бюллетеней.

"Мы не позволим карьеристам демократам Филадельфии украсть их!" - заявил он.

Республиканцы уже не в первый раз заявляют о нарушениях во время выборов. Ранее штаб Трампа публиковал видео, как их наблюдателя не допускают к подсчету бюллетеней в Детройте (Мичиган).

Также штаб президента потребовал пересчитать голоса в Висконсине.