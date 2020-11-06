Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что в ходе встречи с послом Британии обсуждался вопрос предоставления Украиной помощи в серийном производстве английской вакцины от коронавируса.

Об этом глава Минздрава сообщил на своей странице в Facebook.

"Провел встречу с послом Великобритании в Украине госпожой Мелиндой Симмонс. Обсудили, в частности, дальнейшую стратегию по обеспечению медпомощи в случае ухудшения эпидемической ситуации в Украине, потенциальное усиление карантинных мероприятий и вопросы разработки украинской вакцины против COVID-19", - указано в сообщении.

По словам Степанова, Минздрав на постоянной связи с компанией AstraZeneca, разрабатывающей вакцину от коронавируса вместе с Оксфордским университетом. Примечательно, что препарат вскоре может быть запущен в серийное производство.

"Мы также рассматриваем возможность включить украинские мощности к производству этой вакцины. Наша страна рассчитывает получить ее одной из первых", - добавил он.

Напомним, несмотря на то, что в Украине продолжаются исследования потенциальной вакцины от коронавируса, страна не имеет статуса разработчика такого препарата.

Как сообщала "Страна", Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что украинская вакцина от коронавируса успешно прошла новое испытание, о чем уже доложили президенту Владимиру Зеленскому.