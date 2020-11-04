Глава Слуга народа назвал условие для роспуска Рады Зеленским. Фото: rada.gov.ua

В случае расхождения планов и действий между депутатами фракции "Слуга народа" и президентом Владимиром Зеленским, как это произошло с законопроектом по КСУ, гарант должен распустить Верховную Раду. 

Об этом глава фракции Давид Арахамия заявил в эфире телеканала "Украина-24".

"Я убежден, что он должен перезагрузить Верховную Раду, если будет системное непонимание президента его собственной фракцией. Мне кажется, полностью будет понятно поведение в этом процессе, полностью понятна стратегия", - сказал он. 

Также Арахамия отметил, что "всегда готов" к досрочным парламентским выборам.

Напомним, президент в ночь на пятницу внес законопроект об увольнении всех членов Конституционного суда. При том что Рада такими полномочиями по Конституции не обладает (уволить судей могут только сами судьи КСУ 2/3 голосов). Поэтому на президента посыпался град обвинений в узурпации власти, а также намеки на перспективы импичмента из-за внесения заведомо антиконституционного законопроект

Как сообщала "Страна", Евродепутаты не поддерживают законопроект президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Конституционного суда. В то же время они считают, что состав КСУ должен быть обновлен, но в соответствии с нормами закона. 

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