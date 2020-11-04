Предвыборный штаб действующего главы Белого дома Дональда Трампа обратился в суд в связи с попытками демократов скрыть подсчет голосов от наблюдателей-республиканцев после президентских выборов.

Как сообщает "Интерфакс", об этом сказано в заявлении юриста, заместителя главы штаба Джастина Кларка.

"Сегодня мы инициируем две важные дополнительные правовые процедуры, чтобы убедиться в объективности результатов выборов в Пенсильвании. Мы подаем иск с целью пресечь действия представителей сотрудников избирательной системы из числа демократов, которые скрывают данные подсчета голосов и их обработки от наблюдателей со стороны республиканской партии - наблюдателей, единственная задача которых заключается в том, чтобы убедиться, что каждый бюллетень подсчитан и это сделано только один раз", - говорится в заявлении.

Кларк отметил, что "Пенсильвания повсеместно закрывает глаза на процесс подсчета результатов заочного голосования", добавив, что "это должно прекратиться сегодня же".

"Мы также подаем прошение о временном прекращении подсчета до тех пор, пока не будет обеспечена действительная прозрачность процесса, и республиканцы не смогут убедиться, что все подсчеты идут в открытую и в соответствии с законом", - заявил замглавы штаба.

Он также сообщил, что в Филадельфии и других местах представители демократов держали наблюдателей от республиканцев на расстоянии более 7,5 м от места подсчета голосов, не давая им возможности делать свою работу.

У Трампа практически весь день говорят о нарушениях после выборов. Его штаб уже потребовал через суд остановить подсчет голосов в Мичигане.

Также у президента хотят пересчитать голоса в Висконсине.