Выборы в США: Америка без президента

Выборы-2020 в Соединенных Штатах прошли. И Америка оказалась в той редкой ситуации, когда спустя сутки после их окончания назвать окончательного победителя нельзя. Произошло то, чего многие боялись: оба кандидата имеют основания говорить о своей победе, больше того – оба это уже сделали.

На момент публикации этой статьи Байдена отделяет от победы всего 6 голосов. Для того, чтоб их получить ему нужно победить хотя бы в одном из штатов, где еще считают голоса. То есть он находится от заветной цели, что называется, на расстоянии вытянутой руки. При том, что еще сутки назад явным фаворитом выборов считался Трамп.

Однако сам факт резкой смены фаворита заставляет сомневаться в том, что победа кандидата от демократов является честной.

Действительно, странной выглядит ситуация, когда Дональд Трамп уверенно лидировал в спорных штатах, но перед самым финишем конкурент вырвал у него победу. Учитывая тот факт, что в этих штатах губернаторами являются демократы, в Украине аналогичную ситуацию точно назвали бы фальсификацией. И Трамп сделал то же самое.

Сомнения усиливаются, если вспомнить, что Байден в момент, когда действующий президент заявлял о победе, отвечал, что "это еще не конец". Такие заявления могут быть не просто попыткой поддержать боевой дух своих сторонников, но и знанием того, что в силу неких причин результаты голосования в ключевых спорных штатах окажутся другими.

Объяснение, которое есть у демократов - Байден вырвался вперед за счет избирателей, которые голосовали по почте (и их голоса начали считать позже). Но в это в штабе противника не верят и уже требуют пересчета голосов в спорных штатах.

А значит, вполне реальна та угроза, о которой говорили еще до выборов, – что ни одна сторона не признает себя побежденной. И хорошо, если этот спор закончится в Верховном суде, а не на улицах.

Коронавирусный антирекорд и госпитали во дворцах спорта

Пока Украина увлеченно наблюдает за американскими выборами, в нашей стране происходят события, которые еще пару месяцев назад назвали бы катастрофой: вчера суточная заболеваемость впервые превысила отметку в 9,5 тысяч. Именно этот показатель еще недавно назывался рубежом, за которым будет введен полный локдаун.

На сегодняшний день "карантинную" планку подняли в два раза до 20 000 в день, но правительство уже заговорило об экстраординарных мерах – в частности, о развертывании госпиталей на 25 тысяч мест в спорткомплексах и выставочных центрах (в Киеве уже пару недель говорят о том, что под госпиталь оборудуют Дворец спорта).

Если вспоминать то, что происходило в феврале-марте в Италии и Британии, данные меры не кажутся излишними. Однако, разворачивая подобные госпитали, Кабмин не дает ответа на вопрос: кто и чем будет там лечить. Ведь нужны не только кровати, но и медперсонал, и аппараты для вентиляции легких, и кислород. При этом количество врачей и медсестер становится не больше, а меньше, а аппараты ИВЛ до сих пор не закуплены, несмотря на выделенные средства. И незаметно, чтобы правительство делало хоть какие-то шаги, чтобы решить эти две проблемы.

Тем временем страны Европы одна за другой уходят на жесткий карантин. Правда, не стоит думать, что они возвращаются в весеннее состояние: ключевой фактор – работа транспорта и промышленных предприятий – сохраняется.

Понятие "жесткого карантина" у каждой страны свое: от комендантского часа до "карантина выходного дня". И украинская власть движется приблизительно в том же направлении. Поэтому, как бы ни были болезненны подобные решения для ряда направлений сферы обслуживания, можно не сомневаться, что они будут приняты.

Вообще, учитывая тот факт, что нынешняя кошмарная ситуация – это еще не пик эпидемии и что в ближайшие месяцы просвета не предвидится, приходится констатировать, что вслед за туризмом отомрет практически весь бизнес сферы развлечений и те предприятия общепита, которые не смогут прожить с помощью доставки еды.

Итоги местных выборов: на Банковой началась чистка

На Банковой тем временем происходит подведение итогов местных выборов. Происходит оно в виде кадровой чистки, которая является лучшим свидетельством того, как именно оценили эти итоги президент и его окружение.

Вчера пала, похоже, главная жертва этого "подведения итогов" – первый замглавы Офиса президента Сергей Трофимов, который курировал регионы. Поскольку он достался Андрею Ермаку в наследство от Андрея Богдана, то его позиции на Банковой и без того были шаткими, но провальный результат "слуг народа" стал той соломинкой, которая сломала спину чиновника.

В полуофициальном объяснении причин отставки от политтехнолога ОП Михаила Подоляка выборы, правда, не упоминаются, но речь идет о "бардаке в регионах", а для власти нет худшего "бардака в регионах", чем провал на местных выборах.

Что интересно, курирование регионов теперь, похоже, хотят передать Кириллу Тимошенко – еще одному человеку из наследства Богдана. И, вполне возможно, его ждет та же судьба, поскольку "бардак в регионах" при складывающихся раскладах угрожает стать постоянным явлением. Тем более, что кадровые выводы из этого "бардака" пока сделаны далеко не полные.

Параллельно с отставкой Трофимова Кабмин согласовал предложенное Банковой увольнение трех губернаторов – Одесского, Ивано-Франковского и Сумского, хотя очевидно, что это далеко не полный список руководителей областей, где "слуги народа" провалились. В частности, если не будет уволен харьковский губернатор Алексей Кучер, то президентская партия в этом регионе точно окажется в оппозиции и в горсовете, и в облсовете.

Но, возможно, с этими кадровыми выводами ОП не спешит как раз потому, что ей выгоден "бардак в регионах", который позволяет очистить собственный офис от тех, кто Ермаку в нем не нужен.

За что Абромавичусу персональная пенсия в "Ощадбанке"?

Если кадровые решения Банковой в госуправлении поддаются хоть какой-то логике, то в других сферах происходят назначения, которые не вызывают ничего, кроме иронической улыбки.

Именно таким является назначение членом Наблюдательного совета "Ощадбанка" Айвараса Абромавичуса. Бывшего министра экономики и бывшего еще совсем недавно главы "Укроборонпрома".

Вот такой, как оказалось, литовский легионер – универсальный специалист. Может развивать экономику, может возрождать военно-промышленный комплекс, а если надо – может и контролировать финансы. Напоминает Крамарова из "Джентльменов удачи", который мог снег чистить и переводчиком работать.

Правда, можно возразить, что должность в наблюдательном совете "Ощадбанка" – это вовсе не работа, а нечто вроде почетной пенсии. Но, спрашивается, какие заслуги перед украинским государством у литовского легионера? При нем экономика бурно развивалась или "Укроборонпром" показал бешенные прибыли?!

Печально, что Владимир Зеленский перенял у Петра Порошенко всю эту систему содержания не нужных стране агентов влияния Запада за государственный счет и уже даже не пытается с ней бороться. А ведь сотни тысяч гривен ежемесячно, которые будут тратиться на одного Абромавичуса, могли бы спасти десяток жизней украинцев…

Донбасс: четыре новых зоны разведения войск

Первая за последние месяцы хорошая новость из Минска: контактная группа согласовала четыре новых зоны разведения войск, три в Луганской области и одну в Донецкой. При этом подчеркивается, что ситуация в трех уже имеющихся зонах разведения войск (Станице Луганской, Золотом и Петровском) остается контролируемой, то есть обоснованная надежда на то, что и в четырех новых местах (в том числе в городе Славяносербске) все сложится удачно.

К сожалению, этот процесс идет медленно, но хорошо, что он вообще идет. Однако и Донбасс, и вся Украина находятся в ожидании того момента, когда будут приниматься политические решения. А в этом направлении никаких подвижек нет.

На недавнее предложение обновленного мирного плана от сепаратистских "республик" Киев до сих пор ничего не ответил. Можно предположить, что украинской власти план, базирующийся на Минских соглашениях, не нравится. Но почему в таком случае она до сих пор не представила собственный план, в котором было бы детально расписано, как можно передать под контроль Киева территорию, при этом обеспечив права и безопасность населения?

Ведь, по идее, именно украинская власть больше других заинтересована в том, чтобы Донбасс вернулся в Украину. А отсутствие каких-либо инициатив с ее стороны заставляет делать вывод, что этого возвращения украинская власть на самом деле не хочет.