По улице Грушевского в Киеве, где второй день владельцы авто на еврономерах требуют принять льготные меры по растаможке машин, правоохранители заблокировали проезд для всех участников протеста. Водители не могут как присоединиться к акции так и покинуть территорию.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

"На Грушевского до сих пор перекрыто движение. Те, кто находятся на месте сообщают, что сначала водители автомобилей на европейской регистрации перекрыли движение, а затем полиция с Нацгвардией перекрыла движение митингующим и не выпускают тех, кто хочет уехать", - указано в сообщении.

Напомним, сегодня в правительственном квартале проходит Автомайдан. Владельцы евроблях подготовились к акции основательно. С утра участникам раздавали карты входов в Верховную Раду, возле которых митингующие выставляли посты. Цель была - встретить каждого депутата до того, как он зайдет внутрь и напомнить о законопроекте о льготной растаможке №3704.

Как сообщала "Страна", вчера в правительственном квартале кроме Автомайдана, собирались также предприниматели. Причем было сразу две акции с участием бизнеса — так называемый Налоговый майдан (организованный движением SaveФОП, объединяющим физлиц-предпринимателей, которые выступают против обязательного перехода на кассовые аппарата со следующего года), и акция Украинской Рады бизнеса.