В Дании забьют всех норок страны, так как оказалось, что больные коронавирусом животные могут заражать людей.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Так, премьер-министр Метте Фредериксен заявила, что найденный у норок мутировавший коронавирус может передаваться людям. Это особенно опасно, учитывая, что мутация может не поддаваться создаваемой сейчас вакцине от заболевания.

В регионе Северная Ютландия известно всего о 12 людях с такой формой коронавируса, однако заболевание может распространиться, если не принять экстренные меры.

По словам министра по вопросам продовольствия и рыболовства Могенс Енсен, всем фермерам, которые занимаются выращиванием норок, будет оказана соответствующая помощь.

Отметим, Дания является основным производителем меха норок, всего в стране насчитывается 1 139 ферм с примерно 15-17 миллионами животных.

Напомним, вслед за заражением коронавирусом норок на фермах в Нидерландах инфекция распространилась и среди пушных зверей в Дании. Датские ветеринары и фермеры в четверг, 8 октября, начали их забой. Коронавирус был зарегистрирован как минимум на 63 фермах, где содержится не менее 2,5 миллионов норок.

Как сообщала "Страна", в Нидерландах коронавирус обнаружили у норок. Пушные звери заболели на двух фермах по разведению норок. Скорее всего, они заразились от работников, но каким именно коронавирусом заразились звери - не сообщается.