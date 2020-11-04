Действующий президент США Дональд Трамп потерял один из ключевых штатов - Висконсин.

По результатам обработки 99% бюллетеней, опубликованным телеканалом Fox, демократ Джо Байден опережает главу Белого дома всего на 0,6% (чуть менее 21 тысячу голосов).

У Байдена в штате 49,6% голосов, у Трампа - ровно 49%.

Этот проигрыш будет стоить Трампу десяти выборщиков, которых дает штат.

У президента уже заявили, что будут требовать пересчета голосов в Висконсине из-за сомнений в достоверности результатов голосования.

Также у Трампа потребовали через суд остановить подсчет голосов в Мичигане. Это связано с тем, что штабу президента Трампа не был предоставлен полноценный доступ к многочисленным местам подсчета голосов для наблюдения за вскрытием бюллетеней и их учетом, как это гарантирует законодательство.