Партия "Оппозиционная платформа - за жизнь" выступила с открытым обращением к судьям Конституционного суда, который президент Владимир Зеленский хочет разогнать.

Обращение опубликовано на сайте политсилы.

В партии заявили, что власть развернула масштабную атаку на судебную систему.

"Это происходит потому, что независимая судебная власть является главным препятствием для реализации планов передачи страны под внешнее управление, разграбления её богатств, разрушения социального государства в Украине", - считает оппозиция.

В партии полагают, что атака Зе-команды на украинскую Конституцию захлебывается.

"Растерявшая доверие и предавшая интересы людей власть не находит поддержки ни в обществе, ни в парламенте. Именно поэтому усиливается персональное давление на судей Конституционного суда. Против вас открываются уголовные дела. На суд натравливают проплаченных радикалов. Слышны возмутительные угрозы физической расправы. Сейчас к этому давлению подключились ручные "слуги", которые малодушно подписались под обращением, написанным под диктовку Офиса Владимира Зеленского и его кураторов из иностранных посольств", - обратились к судьям в партии.

В "ОПЗЖ" призвали судей КСУ не поддаваться угрозам и шантажу.

"Мы обращаемся к вам с призывом не покидать свой пост и не идти в отставку под давлением обанкротившейся и уходящей Зе-бригады. В противостоянии замыслам узурпаторов, мечтающих о диктатуре, вас поддерживают все демократические общественные силы", - заявляет партия.

Ранее "Страна" писала о готовности Зеленского распустить Раду, если та провалит голосование за разгон КСУ.

Между тем у "слуг народа" пока нет голосов для законопроекта Зеленского о КСУ.