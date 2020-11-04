Германия планирует разработать санкции в отношении нового короля Таиланда Махи Вачиралонгкорна, который с начала пандемии управляет королевством с территории немецкого отеля и не планирует возвращение в страну.

Об этом сообщает RG со ссылкой на немецкие издания.

Так, немецким властям не нравится, что король практически живет в Германии, продолжая управление Таиландом. Сначала Вачиралонгкорн не пожелал вылететь из Германии, когда была такая возможность перед введением всеобщего карантина в марте. Затем после снятия жестких ограничений под разными предлогами оставался в стране, аж пока на родине не начались возмущенные протесты с призывами расследовать личную жизнь скандального правителя.

В то же время Pattaya People отмечает, что министр иностранных дел Германии Хайко Маас "следит за поведением тайского короля". Также по словам главы МВД, если Вачиралонгкорн будет принимать решения о судьбе своей страны из резиденции в Баварии, его "ждут последствия".

"Мы ясно дали понять, что политика в отношении Таиланда не должна проводиться с немецкой земли. Если в нашей стране есть гости, которые ведут свой государственный бизнес с нашей земли, мы всегда противодействуем этому", - заявил он.

Также обсуждается вопрос повторного блокирования торговли с Таиландом до возвращения короля на родину и выполнения условий по прекращению блокирования демократических процессов в стране.

Отметим, несмотря на самоизоляцию короля с наложницами, сегодня в Таиланде запретили PornHub и еще около 190 сайтов с порнографическими материалами.

Напомним, в разгар пандемии коронавируса король Таиланда Маха Вачиралонгкорн Рама Х заперся на самоизоляцию вместе со своими 20 наложницами и слугами в одном из отелей на юге Германии.

Как сообщала "Страна", в 2019 году в Таиланде состоялась церемония посвящения супруги тайского короля Рамы Х, Маха Ваджиралонгкорна - Сутиды Тиджай в королевы. Ранее она проделала стремительную "карьеру" - от бывшей стюардессы авиакомпании Thai Airways до начальницы охраны короля, в этом статусе получив звание генерала.