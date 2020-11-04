В Чернобыльском заповеднике показали стадо одичалых коров, которые начали жить как их предки после смерти хозяина.

Об этом сообщает пресс-служба Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в Facebook.

"Одичание по-чернобыльски. На территории заповедника хорошо себя чувствует даже стадо когда-то домашних коров. Последние столетия характеризуются наступлением на природу, уменьшением биоразнообразия, заменой естественных видов культурными. Впрочем, при определенных условиях, может произойти противоположный процесс - одичание. Это когда культурные или одомашненные виды возвращаются в среду. Наиболее известный пример одичания по истории - это степи (пампасы) Южной Америки после проникновения туда европейцев", - указано в сообщении.

Французский историк Фернан Бродель писал так: "Здесь было мало местных животных, если исключить страусов, лам и далее на юг-морских коров. Наоборот, пустые земли были заняты животными, завезенными из Европы (лошади, крупный рогатый скот), которые размножились в изобилии сами по себе. Огромные стада диких быков проложили по равнине постоянные пути сезонных передвижений; вплоть до XIX в. эти быки будут пастись на свободе. Табуны диких лошадей, сливаясь друг с другом, порой кажутся на горизонте какими-то холмами неопределенных очертаний".

Дикий конь - мустанг - стал символом покорения Дикого Запада в массовой культуре. С конца 19-го века одичавший скот постепенно исчезал из природных комплексов, а сейчас встречается разве локально. Например, на территории Чернобыльского заповедника, где одичалое стадо крупного рогатого скота появилось после смерти ее хозяев самоселов.

Дикие животные - хороший объект для научных исследований: насколько такие животные способны восстанавливать присущие их дальним диким предкам социальные структуры, обеспечивающие выживание в дикой природе?

Отдельно взятая корова, теленок и даже бык не способны противостоять волчьей стае. Но когда все стадо коров под руководством опытного быка объединится в структурированный гарем, где каждый знает свое место, то им не страшны волки.

При появлении человека стадо быстро убегает в лес и останавливается в такой гуще, что через ветви почти ничего не видно. Бык бежит последним. На человека не нападает.

Эти коровы со своим приплодом живут собственной размеренной жизнью без какой-либо подкормки и ветеринарного ухода. Неспешно путешествуют тропами заповедника вокруг села Лубянка. Ходят на водопой. Кормят своей кровью тучи комаров и мошкары.

"А еще рожают весной и каждое лето хороших рябеньких телят. Выпасы у бывшей фермы остались прекрасные. Сейчас уже ноябрь, а тут зеленая сочная трава - мурожок (Горец птичий или спорыш - Ред.). Заходят и на человеческий двор, где давно никто не живет. Как-то раз коровы забрели в один из домов, а двери-то закрылись изнутри. Хорошо, что их, полуживых, нашли лесники и освободили из плена. Животные едва дотащились к воде и долго там стояли, попивая воду. Но на самом деле жизнь у них - вольготна и счастлива. На фото: территориальная метка быка о его частных владениях, выпасы, сарай, где можно спрятаться от непогоды, череп с рогами предыдущего хозяина коровьего гарема, стадо на спокойном марше", - добавили сотрудники заповедника.

Напомним, сотрудники Чернобыльского заповедника показали фото когда-то домашней лошади по имени Цыганка Аза, которая сбежала на свободу и уже второй год живет в табуне лошадей Пржевальского.

Как сообщала "Страна", сотрудники Чернобыльского заповедника показали фото единственной в Украине черепахи, которая проживает в наших широтах в условиях дикой природы.