В крупнейшем городе Мичигана Детройте с участка подсчета голосов изгнали наблюдателя Дональда Трампа.

Видеозапись инцидента опубликовал в Твиттер сотрудник предвыборного штаба главы Белого Дома Майк Роман и перепостил штаб действующего президента.

Роман написал, что "наблюдателей Трампа выгоняют с места подсчета бюллетеней".

"Воровство (голосов - Ред.) продолжается!" - резюмировал он.

На видео мужчина (видимо, представитель кампании Трампа), говорит, что всех наблюдателей от республиканцев просят вон из участка. На что чернокожая женщина отвечает, что наблюдатели должны быть в другой зоне помещения. В комментариях люди пишут, что из этой другой зоны не видно процесса подсчета. При этом в кадре присутствует полицейский, который спокойно наблюдает за происходящим.

🚨🚨 TRUMP Challengers being ejected from ballot canvassing in Detroit! The Steal is on!! pic.twitter.com/lXg8PXaFer