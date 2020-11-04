Предвыборный штаб действующего главы Белого дома Дональда Трампа подал иск в суд Мичигана о приостановке подсчета голосов в этом штате. Требование обусловлено недостаточным доступом наблюдателей к процессу.

Соответствующее заявление опубликовано в Twitter штаба 4 ноября.

"Поскольку подсчет голосов в Мичигане продолжается, президентская гонка в штате остается крайне напряженной, как мы всегда и ожидали. Штабу президента Трампа не был предоставлен полноценный доступ к многочисленным местам подсчета голосов для наблюдения за вскрытием бюллетеней и их учетом, как это гарантируется законодательством штата Мичиган. Сегодня мы подали иск в суд Мичигана с требованием приостановить подсчет до тех пор, пока не будет предоставлен полноценный доступ. Мы также требуем пересмотреть те бюллетени, которые были вскрыты и подсчитаны, когда у нас не было доступа", - говорится в документе.

Ранее штаб президента заявил о требовании пересчитать голоса в Висконсине.

"Страна" рассказывала об аномальных скачках голосов за Байдена в Мичигане, что может говорить о фальсификациях.