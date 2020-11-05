Компания "ОККО" запустила всеукраинский проект "Благаю, світись!". В рамках социальной акции киевлянам, гостям города и зрителям онлайн-трансляции со всей страны показали лазерную проекцию ролика про безопасность на дороге в темное время суток.

Видео проектировали на здание Национальной библиотеки имени В.И. Вернадского. Онлайн-трансляцию социального ролика посмотрели более 20 000 украинцев. В социальных сетях акцией удалось охватить более миллиона людей.

Тему социального проекта выбрали из-за острой актуальности проблемы. По статистике, уровень аварийности на дорогах Украины растет каждый год. Только в 2019 году произошло более 160 тысяч аварий (что на 7% выше, чем в 2018 году). В ДТП травмировались более 32 тысяч человек, 3454 из которых погибли. 40% в результате наезда на пешехода.

Согласно официальным данным, светоотражатели снижают риск наезда автомобиля в 6 раз! Человека со светоотражающими элементами можно заметить за 130 метров, когда пешехода в темной одежде – лишь за 15-25 метров.

"Пешехода в темной одежде удается увидеть лишь за 15 метров до авто. Даже если водитель движется с разрешенной скоростью 50 км/час, тормозной путь составит около 30 метров, а это в два раза больше, чем расстояние, с которого он заметит пешехода в темном", - прокомментировал во время премьеры социального ролика Евгений Муджири, основатель электромобильного блога AutoGeek.

Социальным роликом "Благаю, світись!" компания привлекла внимание украинцев к проблеме аварийности в темное время суток и призвала пешеходов, велосипедистов и водителей иметь светоотражатели на одежде и аксессуарах.

"Современные производители велосипедной одежды интегрируют светоотражающие элементы в экипировку. Это недорого и действительно спасает жизни", – акцентировал Дмитрий Петров, сооснователь велокоманды Echelon, победитель соревнований с горного и шоссейного велоспорта.

"Наш социальный проект не ситуативный, мы работаем с улучшением уровня безопасности на дороге уже несколько лет. В 2014 году мы запустили проект "Благаю, живи! Безпека на дорозі". Мы привлекали внимание к разным темам: проблема использования заглушек вместо ремней безопасности, смартфоны во время движения. В этому году мы подняли проблему незаметных пешеходов, отсутствия светоотражателей у участников дорожного движения. Мы получили статистику Национальной полиции Украины и она нас действительно впечатлила, – рассказала про актуальность проблемы Ярослава Полякова, руководитель департамента корпоративных коммуникаций ОККО. – Мы уже начали получать запросы про светоотражатели – люди интересуются аксессуаром и готовы приобрести его для себя и своих детей. Надеемся, что такими шагами мы сможем позитивно повлиять на статистику аварийности в будущем".

Социальный ролик "Благаю, світись!", который напоминает участникам дорожного движения про важность светоотражателей, киевляне и гости города наблюдали на здании библиотеки вживую 22, 23 и 24 октября с 19:00 до 21:00.

Компания будет продолжать работу с темой безопасности на дороге. Следующая активность запланирована на ноябрь и также будет связана со светоотражателями. ОККО хочет привлечь внимание школьников, которые часто ходят без фликеров.

"В ближайшее время мы анонсируем следующий этап социального проекта. Привлечь внимание большого количества украинцев к проблеме – это серьезный успех, поэтому следующими активностями мы хотим закрепить привычку быть заметными в темное время суток", – комментирует Ярослава Полякова.

"Благаю, світись!" – это социальная инициатива компании "ОККО", которая является частью ежегодного проекта "Благаю, живи! Безпека на дорозі". Цель проекта – изменить поведение участников дорожного движения и мотивировать более ответственно относиться к безопасности на дороге.