Во время подсчета голосов на президентских выборах в штате Мичиган произошло странное событие. У демократа Джо Байдена вдруг появилось очень много голосов, тогда как показатели Дональда Трампа не сдвинулись с места ни на одну цифру.

У Байдена в небольшой промежуток времени, как видно из статистики, нарисовалось 138 тысяч сторонников при отсутствии вообще каких-либо у Трампа. Естественно, при нормальном развитии событий это невозможно. Отсюда можно сделать вывод о вбросе голосов за демократа.

Ранее "Страна" писала о требовании предвыборного штаба Трампа пересчитать голоса в ключевом штате Висконсин.

Это связано с подозрительным скачком голосов в пользу Байдена в этом штате, который дает 10 выборщиков.