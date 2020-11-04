В настоящее время, согласно уже обнародованным предварительным данным, и у республиканцев, и у демократов точно будет минимум по 47 мест в 100-местном сенате.

Однако не во всех штатах подсчет голосов завершен, и по прогнозу NBC, маловероятно, что демократы смогут получить 51 место в верхней палате Конгресса.

В Палате представителей Демократическая партия, как ожидается, утратит часть своих позиций, но все же сохранит большинство. В настоящее время у демократов уже гарантированно 189 мест, а у республиканцев - 182. Для получения большинства необходимо получить не менее 218 мест.

Как сообщалось, в штабах Трампа и Байдена практически одновременно заявили, что именно их кандидат победил на выборах.

Еще мы писали, что Трамп обвинил демократов в попытке украсть его голоса в Мичигане и Пенсильвании.