Динамика голосов за Джо Байдена и Дональда Трампа по мере подсчета бюллетеней в двух штатах вызывает подозрения в фальсификациях голосования. Речь идет о Мичигане и Висконсине, которые дают 16 и 10 выборщиков соответственно.

Об этом пишет Телеграм-канал "Политика Страны".

Так, в обоих штатах еще в начале дня лидировал Трамп, а теперь вдруг выбился вперед Байден - пусть и с небольшим отрывом.

"Динамика, прямо скажем, очень странная. Так обычно выглядит ситуация, когда кто-то осуществляет массовый вброс бюллетеней. В данном случае - вброс за Байдена", - пишет канал.

Кроме того, о грубой фальсификации может свидетельствовать и полное отсутствие голосов за Трампа в Мичигане. Там за короткий период времени у Байдена вдруг прибавилось 138 тысяч голосов, у республиканца же - ни одного. Такой естественный огромный разрыв вряд ли возможен.

Ранее "Страна" сообщала, что в штабах Трампа и Байдена одновременно заявили, что именно их кандидат победил на выборах.

Мы также писали об обвинении Трампа демократов в попытке украсть его голоса в Мичигане и Пенсильвании.