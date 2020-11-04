Украина отметит 300-летие со дня рождения Григория Сковороды на государственном уровне.

За соответствующее постановление № 4084 проголосовали 280 народных депутатов.

Как отмечается в постановлении, 3 декабря 2022 года исполняется 300 лет со дня рождения украинского просветителя-гуманиста, философа, поэта и педагога Григория Сковороды, которое Украина будет отмечать на государственном уровне.

Как говорится в пояснительной записке, предлагается рекомендовать Кабинету Министров и соответствующим министерствам провести организационные работы по подготовке и проведению мероприятий относительно празднования на государственном уровне 300-летия со дня рождения Сковороды и предусмотреть необходимые расходы при рассмотрении проектов Госбюджета на 2021 и 2022 годы для финансирования таких мероприятий.

Госкомитету телевидения и радиовещания Украины предлагается организовать тематические теле- и радиопередачи, посвященные жизни и творчеству Григория Сковороды, и обеспечить освещение в средствах массовой информации мероприятий, которые будут проводиться в связи с празднованием 300-летия со дня его рождения.

"Укрпочте" предложено издать серию почтовых марок, посвященных 300-летию со дня рождения Сковороды.

Ранее сообщалось, что во Львове избили блогера, который сравнил празднование 24 августа на Западной Украине с "сельскими гуляниями".

Также мы писали, что за три дня до своего 85-летнего юбилея умер профессор КНУ Шевченко Александр Пономарив.