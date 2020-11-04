Президент США Дональд Трамп заявил, что его соперники демократы пытаются украсть его голоса во время подведения итогов выборов.

Об этом Трамп написал в Twitter.

"Они усердно работают над тем, чтобы преимущество (республиканцев - Ред.) в 500 тыс. голосов в Пенсильвании исчезло - как можно скорее. И так же в Мичигане, в других местах!" - написал он.

По словам президента США, проблемы при подсчете голосов также наблюдаются в Висконсине.

"Они находят голоса за Байдена везде - в Пенсильвании, Висконсине и Мичигане. Так плохо для нашей страны!" - добавил Трамп.

Напомним, выборы в США состоялись 3 ноября. 4 ноября в штабе Байдена заявили о его победе на выборах президента США.

Впрочем, ранее Трамп уже объявил себя победителем выборов в США.