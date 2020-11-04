В предвыборном штабе действующего президента США Дональда Трампа заявили, что уверены в переизбрании их кандидата на прошедших 3 ноября выборах. То же самое говорят в штабе демократа Джо Байдена.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на американские СМИ.

"Мы доверяем нашим данным, нашим подсчетам... Если сосчитать все законно поданные голоса, то видно, что президент победит", - сказал представитель штаба Трампа.

У Байдена же заверили, что их кандидат "на пути к президентству". В частности, там уверены в победе демократа в Висконсине и Мичигане, что откроет ему дорогу к окончательному триумфу. Официальные итоговые данные из этих штатов еще не поступали.

Согласно промежуточным подсчетам, Байден уже заручился поддержкой 238 выборщиков, а Трамп - 213.

Ранее "Страна" писала, что Трамп заговорил о вбросах в пользу конкурента.

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