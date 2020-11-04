Цены на нефть эталонных марок в среду, 4 ноября, продолжают уверенно повышаться после публикации данных Минэнерго США о значительном снижении запасов нефти в стране на прошлой неделе.

Об этом пишет Интерфакс.

Так, стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к вечеру в среду составляет $40,46 за баррель, что на $0,75 (1,89%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $38,41 за баррель, что на $0,75 (1,99%) выше уровня предыдущей сессии.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 7,998 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Запасы бензина выросли на 1,541 млн баррелей, дистиллятов - сократились на 1,585 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 936 тыс. баррелей.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали, что данные Минэнерго США покажут сокращение запасов нефти в стране на 600 тыс. баррелей, бензина - на 1,1 млн баррелей, дистиллятов - на 2,4 млн баррелей.

Инвесторы продолжают следить за подсчетом голосов на выборах президента США. Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден пока опережает действующего президента Дональда Трампа по итогам голосования в штатах Висконсин, Мичиган и Невада, сообщает телеканал Fox News.

Отрыв Байдена во всех трех случаях очень незначительный, и ситуация может измениться. Подсчет бюллетеней в этих штатах еще не завершен. При условии сохранения прогнозов по всем остальным штатам Байдену может хватить успеха в Висконсине, Мичигане и Неваде, чтобы победить на выборах.

Трамп же пока лидирует в других штатах, еще не завершивших подсчет голосов: Пенсильвании, Северной Каролине, Джорджии и на Аляске.