В четверг, 5 ноября, в северных и западных областях Украины могут пройти небольшие дожди, а на остальной территории страны будет сухо.

Об этом свидетельствует прогноз, опубликованный на сайте Укргидрометцентра.

Так, в западных регионах днем ожидается +6...+13 градусов, ночью - +3...+6 градусов. Осадки вероятны в Ужгороде, Луцке, Ивано-Франковске и Черновцах.

В северных областях ночью столбики термометров опустятся до +3...+6 градусов, днем поднимутся до +7...+10. Дожди будут идти в Киеве, Чернигове, Житомире.

В восточных и центральных областях погода будет более приятной. Днем ожидается +7...+10 градусов, ночью - +3...+7. В южных регионах будет немного теплее. Местами днем воздух прогреется до +15 градусов, ночью температура не пустится ниже +5 градусов.

Напомним, Укргидрометцентр дал прогноз погоды на ноябрь. Средняя температура в Украине ожидается в пределах 1-8 градусов тепла (в горах 0-3 градусов тепла).

Также мы писали о том, что в среду дожди пройдут только в одном регионе Украины.