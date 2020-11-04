В Киеве 5 ноября возможен дождь. Фото: "Страна"

В четверг, 5 ноября, в северных и западных областях Украины могут пройти небольшие дожди, а на остальной территории страны будет сухо. 

Об этом свидетельствует прогноз, опубликованный на сайте Укргидрометцентра. 

Так, в западных регионах днем ожидается +6...+13 градусов, ночью - +3...+6 градусов. Осадки вероятны в Ужгороде, Луцке, Ивано-Франковске и Черновцах. 

В северных областях ночью столбики термометров опустятся до +3...+6 градусов, днем поднимутся до +7...+10. Дожди будут идти в Киеве, Чернигове, Житомире.

В восточных и центральных областях погода будет более приятной. Днем ожидается +7...+10 градусов, ночью - +3...+7. В южных регионах будет немного теплее. Местами днем воздух прогреется до +15 градусов, ночью температура не пустится ниже +5 градусов. 

Карта погоды на 5 ноября. Укргидрометцентр

Напомним, Укргидрометцентр дал прогноз погоды на ноябрь. Средняя температура в Украине ожидается в пределах 1-8 градусов тепла (в горах 0-3 градусов тепла). 

Также мы писали о том, что в среду дожди пройдут только в одном регионе Украины.

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