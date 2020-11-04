На канал "112 Украина", который в прошлом году обстреляли из гранатомета, возможно, готовится новое нападение. Журналисты сделали такой вывод, так как в ночь на 4 ноября у административного здания телеканала неизвестные лица проводили осмотр территории и изучали обстановку.

Об этом говорится в заявлении вещателя, опубликованном на его сайте.

По словам пресс-службы "112 Украина", камеры видеонаблюдения зафиксировали, как около полуночи пять человек прибыли к зданию телеканала на двух автомобилях. Они детально осмотрели периметр офисного центра.

По информации вещателя, все прибывшие являются членами праворадикальной организации "Неизвестный патриот". Ранее члены этой националистической группировки совершили нападение на журналистку телеканала NewsOne.

Среди "разведчиков" был человек, очень похожий на Сергея Каргородского - бывшего стрелка в батальоне ОУН, который воевал и имеет навыки обращения с огнестрельным оружием.

В связи с этим телеканал обратился к силовым структурам с требованием предпринять превентивные меры, обеспечить безопасность СМИ и дать возможность журналистам спокойно и без опасности угрозы для здоровья выполнять свои обязанности.

Ранее "Страна" приводила данные, согласно которым в Украине каждые пять дней происходят случаи физической агрессии в отношении журналистов.

А на улицах Киева появились борды с напоминанием о важности безопасности журналистов.