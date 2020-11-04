В Полтавской области пенсионер сжег дом и покончил жизнь самоубийством.

Об этом сообщили в полиции Полтавской области.

"Трагедия произошла 3 ноября. Около 11 в полицию позвонил житель района и сообщил о домашнем насилии в семье. Когда по адресу прибыл участковый офицер полиции, "обидчик" закрылся в доме и выразил намерение его поджечь. Участковые вместе с работниками следственно-оперативной группы, прибывшие на место происшествия, пытались убедить мужчину выйти из дома, чтобы избежать трагических последствий. Однако, к сожалению, человек зажег спичку - и произошло возгорание. До прибытия спасателей работники полиции применяли меры для ликвидации пожара, однако спасти пенсионера не удалось", - говорится в сообщении.

Тело погибшего направили в бюро судебно-медицинской экспертизы. По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 ("Умышленное убийство") Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

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