В среду, 4 ноября, Комитет постоянных представителей стран Еевросоюза согласовал в среду пакет антибелорусских санкции, которые планируют ввести за фальсификацию результатов выборов и применение насилия к демонстрантам. В список лиц, на которых они будут распространяться, включили Александра Лукашенко.

Об этом в Twitter сообщил журналист радио "Свободная Европа" Рикард Йозвяк.

"Послы ЕС только что дали "зеленый свет" на замораживание активов и запрет на выдачу виз Лукашенко и 14 другим белорусам. Будет опубликовано в "Официальном журнале" ЕС в пятницу", - написал он.

Уже в пятницу, 6 ноября, ожидается постановление Совета ЕС, а также, вероятно, публикация юридических актов в "Официальном журнале" ЕС, сообщает со ссылкой на дипломатический источник в институтах Евросоюза "Интерфаксу".

Напомним, Европа согласовала введение санкций против Лукашенко еще 12 октября.

Также мы писали о том, что о планах ввести санкции против Лукашенко стало известно в начале октября. Об этом задумались после того, как ввели ограничения в отношении ряда белорусских чиновников.