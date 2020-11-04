Согласно промежуточным подсчетам голосов, действующий президент США Дональд Трамп лидирует в округе Виго штата Индиана. Там более чем полвека неизменно побеждал кандидат, в итоге становившийся главой Белого дома.

Данные по голосам в штате приводит телеканал Fox News.

Согласно свежим подсчетам, Трамп с 54% голосов опережаетй Байдена на 10%. Правда, пока обработано лишь 45% бюллетеней.

Округ Виго с населением примерно в 107 тысяч человек на протяжении более 60 лет выбирал того, кто по общим итогам выборов в стране и побеждал. Например, в 2016 году Трамп победил там с перевесом в 14%, а Барак Обама побеждал в Виго в 2008 и 2012 годах.

"Страна" ведет текстовый онлайн, посвященный выборам президента США - самым важным на планете в 2020 году.

Как мы писали, явка на этих выборах побила 120-летний рекорд.