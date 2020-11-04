На крупнейшем и самом дорогом украинском горнолыжном курорте "Буковель" с 4 ноября некоторые отели стали принимать туристов только при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус. Причем исследование должно быть сделано не ранее, чем за двое суток до приезда на курорт.

Об этом сообщает в Фейсбук туристический пресс-клуб Travel Press Club.

В частности, решение о тестах приняли популярные среди туристов SPA-отели Karpatski Hotel & SPA и F&B SPA Resort. Обе гостиницы относятся к премиум-сегменту, который пользуется неплохим спросом во время зимнего сезона.

В отелях объяснили, что это внутреннее решение компании, которое призвано максимально обезопасить туристов от заражения коронавирусом во время отдыха.

Пойдут ли на такой же шаг и другие центры отдыха Буковеля, будет понятно в ближайшее время.

Ранее "Страна" писала, что украинцы с Covid-19, которые лечатся на дому, могут быть признаны здоровыми без результатов ПЦР-теста.

Мы также сообщали, что в начале ноября в Украине стали делать меньше тестов на коронавирус.