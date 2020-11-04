На президентских выборах в США, которые состоялись 3 ноября, наблюдалась самая высокая за 120 лет явка избирателей. В голосовании поучаствовали 160 млн человек.

Об этом со ссылкой на предварительные данные проекта United States Election Project пишет The Hill.

"Это не стандартно. На президентских выборах 2020 года отмечена самая высокая за 120 лет явка", - заявил профессор политологии из Университета Флориды Майкл Макдональд, возглавляющий проект.

По информации за утро среды, по данным Макдональда, в выборах приняли участие 160 млн человек, то есть явка составила 66,9%. Выше она в последний раз была в 1900 году, когда явка достигла 73,7%. Однако подсчет голосов продолжается, и данные по явке еще будут уточняться.

Напомним, 4 ноября в штабе Байдена заявили о его победе на выборах президента США.

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