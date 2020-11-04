Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Об этом сообщает Telegram-канал "Пул Первого".

"Телефонный разговор Лукашенко и Путина завершился только что", — говорится в сообщении.

Подробности уточняются.

Последний раз главы двух государств созванивались 2 октября. Российский и белорусский лидеры тогда обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня с акцентом на реализацию договоренностей, достигнутых в ходе встречи на высшем уровне в Сочи 14 сентября.

Напомним, что вчера Путин спустил на воду самый мощный в мире ледокол, который назвали именем посла в Украине.

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