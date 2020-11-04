Лукашенко сделал телефонный звонок Путину
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
Об этом сообщает Telegram-канал "Пул Первого".
"Телефонный разговор Лукашенко и Путина завершился только что", — говорится в сообщении.
Подробности уточняются.
Последний раз главы двух государств созванивались 2 октября. Российский и белорусский лидеры тогда обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня с акцентом на реализацию договоренностей, достигнутых в ходе встречи на высшем уровне в Сочи 14 сентября.
Напомним, что вчера Путин спустил на воду самый мощный в мире ледокол, который назвали именем посла в Украине.
Также мы писали о том, что Лукашенко захотел стать посредником между Макроном и мусульманским миром.