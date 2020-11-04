Американский лидер Дональд Трамп заявил, что считает подозрительными наблюдаемые в последние часы внезапные укрепления позиций демократов на президентских выборах в некоторых штатах. Отметим, что за последний час кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден обошел Трампа в ключевых штатах Мичиган и Висконсин.

Об этом он написал в своем Twitter.

"Вчера вечером я лидировал, местами - уверенно, во многих ключевых штатах. Почти во всех случаях это штаты, которыми управляют демократы. Затем, один за другим, все стало магическим образом меняться, когда стали считать неожиданно обнаруженные груды бюллетеней", - написал Трамп.

Также он написал фразу "Это - очень странно" полностью заглавными буквами. Кроме того, Трамп заявил, что опросы, не дававшие ему никаких шансов на выборах, явно оказались неверными.

Между тем, Twitter пометил сообщение Трампа о лишении лидерства в ряде штатов как "содержащее спорный контент".

Напомним, ранее Трамп уже объявил себя победителем выборов в США.

Между тем, в штабе Байдена заявили о его победе.