Трамп сообщил об "магической" потере лидерства за ночь и заподозрил вброс в пользу Байдена
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что считает подозрительными наблюдаемые в последние часы внезапные укрепления позиций демократов на президентских выборах в некоторых штатах. Отметим, что за последний час кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден обошел Трампа в ключевых штатах Мичиган и Висконсин.
Об этом он написал в своем Twitter.
"Вчера вечером я лидировал, местами - уверенно, во многих ключевых штатах. Почти во всех случаях это штаты, которыми управляют демократы. Затем, один за другим, все стало магическим образом меняться, когда стали считать неожиданно обнаруженные груды бюллетеней", - написал Трамп.
Также он написал фразу "Это - очень странно" полностью заглавными буквами. Кроме того, Трамп заявил, что опросы, не дававшие ему никаких шансов на выборах, явно оказались неверными.
Между тем, Twitter пометил сообщение Трампа о лишении лидерства в ряде штатов как "содержащее спорный контент".
Напомним, ранее Трамп уже объявил себя победителем выборов в США.
Между тем, в штабе Байдена заявили о его победе.