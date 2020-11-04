Александр Юрченко может ходить без электронного браслета. Фото: Facebook/ Олександр Юрченко

Во вторник, 3 ноября, Высший антикоррупционный суд принял решение о снятии электронного браслета с народного депутата Александра Юрченко, которого подозревают в коррупции. 

Об этом Юрченко сообщил в Facebook.

Депутат заявил, что дело, заведенное против него, является провокацией, целью которой, по его словам, является дискредитация его имени. 

"Вчера суд вынес решение о снятии с меня средства контроля – браслета!", – написал нардеп.

По словам Юрченко, дело против него "продолжает разваливаться". 

Отметим, что остальные возложенные на нардепа обязанности, кроме ношения электронного средства контроля, были продлены. 

С Юрченко сняли браслет. Скриншот фейсбук-страницы

Напомним, Юрченко подозревают во взятке за лоббирование законопроекта о бытовых отходах. "Страна" подробно писала о том, как НАБУ провоцировало "слугу народа" на взятку и грозит ли ему тюрьма. Сам нардеп не признает свою вину.

Также мы писали о том, что суд арестовал часть имущества нардепа Юрченко, которого подозревают в коррупции.

Отметим, что в в середине сентября президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что Юрченко обязательно получит тюремный срок.

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