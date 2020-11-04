Во вторник, 3 ноября, Высший антикоррупционный суд принял решение о снятии электронного браслета с народного депутата Александра Юрченко, которого подозревают в коррупции.

Об этом Юрченко сообщил в Facebook.

Депутат заявил, что дело, заведенное против него, является провокацией, целью которой, по его словам, является дискредитация его имени.

"Вчера суд вынес решение о снятии с меня средства контроля – браслета!", – написал нардеп.

По словам Юрченко, дело против него "продолжает разваливаться".

Отметим, что остальные возложенные на нардепа обязанности, кроме ношения электронного средства контроля, были продлены.

Напомним, Юрченко подозревают во взятке за лоббирование законопроекта о бытовых отходах. "Страна" подробно писала о том, как НАБУ провоцировало "слугу народа" на взятку и грозит ли ему тюрьма. Сам нардеп не признает свою вину.

Также мы писали о том, что суд арестовал часть имущества нардепа Юрченко, которого подозревают в коррупции.

Отметим, что в в середине сентября президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что Юрченко обязательно получит тюремный срок.