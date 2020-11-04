В украинском парламенте пока не приняли единодушного решения по Конституционному суду. Кроме того, в Верховной Раде нет достаточного количества голосов за законопроект о КСУ, инициированный президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщают источники "Страны" в "Слуге народа".

В партии считают, что блокировка работы КСУ сейчас ничего хорошего не принесёт.

"Скорее всего, не будут вносить законопроект Зеленского в зал, если нет уверенности 100% в том, что есть голоса, а их на данный момент нет. Мы выстрелим себе в одну ногу, если внесём его в зал, и выстрелим во вторую - если фракция президента не поддержит его же законопроект. Давайте сделаем все по закону", - сказал наш собеседник.

Также он напомнил, что по закону депутаты Рады не должны вмешиваться в работу КСУ.

"Какое право мы имеем их увольнять? У нас таких полномочий нет. По-человечески фракция понимает Зеленского. Ему пришли и навешали: "Вова, нужно вносить, потому что завтра примут по языку - выйдет Петя со своим Майданом, а тут ещё результаты выборов, SaveФОП и так далее". Он и внёс этот законопроект. Мы не уверены, что это вообще его идея. Сейчас идёт борьба между теми, кто хочет сохранить своих судей, и теми, кто хочет своих судей завести. Как они сторгуются, так и будет", - отметил источник.

Он добавил, что парламент сделал все, что в его полномочиях: подал просьбу судьям уйти в отставку.

"Конечно, мы не хотим быть депутатами, которые вмешиваются в работу независимого органа, а потом ещё ходить по допросам пару лет. Нет, спасибо", - еще раз подчеркнул представитель "слуг".

Затем он спрогнозировал возможное развитие событий.

"Думаю, что дальше события будут развиваться так: внесём на голосование закон Разумкова? либо альтернативные, так как голосов за закон Зе пока нет. Но вообще-то у нас завтра главной темой будет бюджет. И это вообще отдельная эпопея. Под него голоса собрать тоже нужно. И это будет непросто", - сказал один из "слуг народа".

Как сообщала "Страна", идею Зеленского распустить КСУ не поддерживают и евродепутаты.

Также мы писали, что судьи КСУ в ближайшие дни собираются ответить нардепам на требования уйти в отставку.