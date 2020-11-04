В среду, 4 ноября, в штабе кандидата от демократов Джо Байдена заявили о его предстоящей победе на выборах президента США.

Об этом в ходе брифинга сказала менеджер предвыборной кампании Байдена Джен О’Мэлли Диллон, пишет ТАСС.

"Самое главное, что я хотела сказать, это то, что Джо Байден на пути к тому, чтобы победить на этих выборах… Он будет следующим президентом Соединенных Штатов", - сказала Джен О’Мэлли Диллон.

Также она заявила, что уже сейчас можно с уверенностью говорить о том, что Байден одержал победу в колеблющемся штате Висконсин (10 голосов выборщиков). Кроме того, в штабе политика считают, что он победит в штатах Мичиган, Невада и Пенсильвания.

Напомним, В США после выборов начались протесты. Митингующие вступали в стычки с полицией.

Также мы писали, что Джо Байден в день выборов перепутал имена своих внучек и умершего сына.