Кандидат на пост президента США Джо Байден побеждает в еще в одном крупном штате Висконсин. После обработки 95% бюллетеней он обошел действующего президента Дональда Трампа.

Об этом со ссылкой на менеджера его штаба Джейн Диллон сообщает РИА "Новости" в среду, 4 ноября.

"Самое важное, чем я хочу поделиться с вами, это то, что Джо Байден движется вперед к победе на этих выборах, и он будет следующим президентом Соединенных Штатов", - заявила менеджер его штаба Джейн Диллон.

Так, после обработки 95% бюллетеней в Висконсине, Байден набрал 49,6% голосов, а его оппонент, а Трамп 48,9%.

Для победы Байдену необходимо набрать 270 голосов.

Также в штабе кандидата также не исключили, что команда Трампа потребует пересчета голосов в этом штате. "Что касается Висконсина, там нет автоматического пересчета. Но если голоса в пределах одного процента, где они сейчас, то проигравший может запросить пересчет", - пояснила Диллон.

Ранее мы писали, что Джо Байден в день выборов перепутал имена своих внучек и умершего сына .

Напомним также, что "Страна" следит за подсчетом голосов в онлайн-режиме.