Байден побеждает Трампа в еще одном ключевом штате
Кандидат на пост президента США Джо Байден побеждает в еще в одном крупном штате Висконсин. После обработки 95% бюллетеней он обошел действующего президента Дональда Трампа.
Об этом со ссылкой на менеджера его штаба Джейн Диллон сообщает РИА "Новости" в среду, 4 ноября.
"Самое важное, чем я хочу поделиться с вами, это то, что Джо Байден движется вперед к победе на этих выборах, и он будет следующим президентом Соединенных Штатов", - заявила менеджер его штаба Джейн Диллон.
Так, после обработки 95% бюллетеней в Висконсине, Байден набрал 49,6% голосов, а его оппонент, а Трамп 48,9%.
Для победы Байдену необходимо набрать 270 голосов.
Также в штабе кандидата также не исключили, что команда Трампа потребует пересчета голосов в этом штате. "Что касается Висконсина, там нет автоматического пересчета. Но если голоса в пределах одного процента, где они сейчас, то проигравший может запросить пересчет", - пояснила Диллон.
Ранее мы писали, что Джо Байден в день выборов перепутал имена своих внучек и умершего сына .
Напомним также, что "Страна" следит за подсчетом голосов в онлайн-режиме.