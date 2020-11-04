Президент Владимир Зеденский провел встречу с военнослужащим Национальной гвардии Виталием Маркивым, которого оправдал суд в Италии. Об этом сообщает пресс-служба главы государства в среду, 4 ноября.

В ходе встречи президент заявил, что освобождение украинского военнослужащего является победой Украины на международном уровне.

"Вы молодец. Я вас поздравляю, очень приятно встретиться. Круто, что у нас такие бойцы. Все, что было в наших силах, мы делали", – сказал Зеленский, добавив, что Маркив – пример для многих.

В свою очередь Виталий Маркив поблагодарил главу государства за поддержку, отметив, что главнокомандующий не бросает своих. Нацгвардеец также рассказал, что во время своего заключения в Италии он много писал и читал, особенно изучал историю Украины.

"Каждый рисунок, каждое письмо, которое мне прислали, я сохранил и привез с собой. Это решение – победа всей команды, а прежде всего – правды и справедливости", – сказал Маркив.

Присутстсвовавший на встрече глава МВД Арсен Аваков отметил, что Маркив должен пройти медицинскую реабилитацию, после чего продолжит карьеру военнослужащего.

Также мы писали, сегодня итальянский суд оправдал нацгвардейца Маркива, которого обвиняли в убийстве журналиста под Славянском.