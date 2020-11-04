В США увеличилось число штатов, которые легализовали использование марихуаны в рекреационных целях для людей старше 21 года. Так, жители Монтаны и Южной Дакоты проголосовали в ходе выборов за такое решение так же, как американцы из Аризоны и Нью-Джерси.

Об этом сообщает РИА Новости.

По итогам голосования количество штатов США, в которых разрешено использование марихуаны в рекреационных целях достигло 15, а число проживающих на их территории американцев приблизилось к 110 миллионам.

"Это означает, что приблизительно каждый третий американец вскоре будет проживать в штате, где рекреационная марихуана легализована",- сказано в сообщении.

Напомним, мы писали, что во время голосования в Вашингтоне, федеральный округ Колумбия, избиратели одобрили меру по декриминализации галюциногенных грибов и других органических психоделических препаратов.

Также мы писали, что президент Владимир Зеленский в ходе опроса, проведение которого он инициировал на местных выборах, спрашивал украинцев о легализации марихуаны в медицинских целях.