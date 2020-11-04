Около 40 килограммов грибов изъяли у двоих мужчин в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции.

Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины.

Незаконно проникшие в зону отчуждения жители соседних сел заявили, что собирали грибы для себя.

Сотрудники ведомства составили протоколы за нарушение режима радиационной безопасности в местности, подвергшейся радиоактивному загрязнению.

В Госпогранслужбе отметили, что в действиях мужчин прослеживаются признаки уголовного преступления — дело в том, что Уголовный кодекс страны предусматривает наказание за перемещение за пределы зоны отчуждения. Нарушителям запрета может грозить до трех лет лишения свободы.

Ранее в МОЗ посчитали, сколько украинцев отравились грибами и дали советы, как этого избежать.

Также мы писали о том, как на Прикарпатье семья с двумя детьми отравилась грибами, похожими на шампиньоны.