В Италии, которая из "зеленой" зоны карантина украинского Минздрава перекочевала в "красную", готовятся к ужесточению карантина. В частности, в стране введут комендантский час.

Об этом сообщает LaStampa.

Новые ограничения введут уже в четверг, 5 ноября. Они будут действовать до 3 декабря. "Коронавирус: комендантский час по всей Италии", - говорится в сообщении.

На всей территории Италии с 22:00 будет действовать комендантский час. После этого времени всем запрещено находиться на улице. Все жители Италии могут выходить из дома только по важной причине. В частности, такими считаются: поездка на работу, неотложные обстоятельства или вопросы здоровья.

Уточняется, что музеи, выставочные залы, игорные залы и лотереи должны быть закрыты. Торговые центры не будут работать в выходные и предпраздничные дни. В нерабочие дни будет разрешено работать только продуктовым магазинам, аптекам, сигаретным киоскам и прессе.

Также людям настоятельно рекомендуется избегать всех поездок, которые не являются абсолютно необходимыми.

Ранее мы писали, что власти Греции решили закрыть рестораны, бары, музеи и театры из-за ухудшившейся эпидемиологической ситуации. Кроме того, продлили комендантский час.

Также сообщали, что в Швейцарии из-за коронавируса на неограниченный срок вводят комендантский час.