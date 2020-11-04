Власти Польши заявили о введении новых ограничений в стране после того, как в среду было подтверждено почти 25 000 новых случаев заражения коронавируса. Такое же решение приняли и в Литве, где также был зафиксирован антирекорд.

Как сообщают издания ТVN 24 и Delfi, новые ограничения в обеих странах начнут действовать с субботы, 7 ноября, и продлятся до 29 ноября.

Ограничения в Польше

Кинотеатры, театры, галереи и учреждения культуры будут закрыты. Отели будут принимать только гостей, находящихся в командировке.

В торговых центрах будут закрыты большинство магазинов, работать будут только продуктовые магазины, аптеки и пункты обслуживания.

В магазинах площадью менее 100 квадратных метров будет допускаться 1 покупатель на 10 квадратных метров, в больших магазинах - 1 покупатель на 15 квадратных метров.

Ученики 1-3 классов переходят на онлайн-обучение, одновременно для старшеклассников дистанционное обучение продолжается до конца ноября.

Ограничения в Литве

В общественных местах можно будет собираться группам не более чем из пяти человек. При этом необходимо будет соблюдать дистанцию в два метра и избегать прямого физического контакта.

На похоронах могут присутствовать не более десяти человек.

Взрослые и дети от шести лет должны обязательно носить маски в общественных местах. Маски не нужны тем, кто занимается спортом на улице, участвует в спортивных состязаниях, а также судьям.

Будут ограничены поездки в городском, пригородном и междугороднем транспорте. При этом можно занимать только сидячие места и сидеть в одном метре друг от друга.

Будут запрещены все коммерческие и некоммерческие культурные, развлекательные и спортивные мероприятия, ярмарки и другие собрания, которые проводят в помещении и на свежем воздухе. Спортивные соревнования будут проходить без зрителей.

Во время карантина будут работать детские сады, дошкольные учреждения и начальная школа. Ученики 5-12 классов будут учиться дистанционно.

Напомним, в Украине за сутки Covid-19 подтвердился у 9 524 человек - это новый антирекорд.

Также мы писали, что Словакия на границе с Украиной решила тестировать всех въезжающих на антигены к коронавирусу.